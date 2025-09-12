Danse hip-hop Mémento MazelFreten Chartres

Danse hip-hop Mémento MazelFreten Chartres mardi 10 mars 2026.

Danse hip-hop Mémento MazelFreten

Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 9 – 9 – 31 EUR

Début : Mardi 2026-03-10 20:30:00

fin : 2026-03-10 21:30:00

2026-03-10

Les chorégraphes Brandon Masele et Laura Defretin transforment leur passion commune en manifeste d’espoir avec Mémento, une œuvre où la danse exprime émotions et créativité pour dépasser les épreuves.

Pour donner vie à cette vision, ils ont réuni six interprètes venus d’horizons différents trois danseuses hip-hop et trois danseurs électro. Cette rencontre entre styles et cultures s’exprime dans une scénographie épurée, où un tapis blanc met en valeur jeux de lumières, couleurs et contrastes. Mémento incarne ainsi la signature de leur compagnie une danse qui allie performance et poésie, contemplation et énergie, dans le but ultime de transmettre une véritable élévation et un souffle de vie au public. Tout public à partir de 8 ans. 9 .

Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79 billetterie@theatredechartres.fr

English :

Choreographers Brandon Masele and Laura Defretin transform their shared passion into a manifesto of hope with Mémento, a work in which dance expresses emotion and creativity to overcome hardship.

German :

Die Choreografen Brandon Masele und Laura Defretin verwandeln ihre gemeinsame Leidenschaft in ein Manifest der Hoffnung mit Memento, einem Werk, in dem der Tanz Emotionen und Kreativität zum Ausdruck bringt, um Prüfungen zu überwinden.

Italiano :

I coreografi Brandon Masele e Laura Defretin trasformano la loro passione comune in un manifesto di speranza con Mémento, un’opera in cui la danza esprime emozioni e creatività per superare le difficoltà.

Espanol :

Los coreógrafos Brandon Masele y Laura Defretin transforman su pasión compartida en un manifiesto de esperanza con Mémento, una obra en la que la danza expresa emoción y creatividad para superar las dificultades.

