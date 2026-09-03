Danse hip-hop – Monte et souris La Ruche Vallorcine

Informations pratiques

Vallorcine

Danse hip-hop – Monte et souris

La Ruche Chef Lieu Vallorcine Haute-Savoie

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-22

Jouer, compter, tourner, se tromper, lire, sauter, dessiner, glisser et apprendre. Apprendre en jouant, jouer à apprendre et y prendre plaisir.

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La Ruche Chef Lieu Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 75 17 culture@chamonix.fr

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English :

Play, count, spin, make mistakes, read, jump, draw, slide, and learn. Learn through play, play to learn, and have fun doing it.

L’événement Danse hip-hop – Monte et souris Vallorcine a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc