Danse hip-hop « Trajectoires » de la Cie Pyramid’ – Bunzac 27 juin 2025 20:30

Charente

Danse hip-hop « Trajectoires » de la Cie Pyramid’ Derrière la salle des fêtes Bunzac Charente

Début : 2025-06-27 20:30:00

fin : 2025-06-27

2025-06-27

Dans le cadre de l’événement « Bunzac en fête », Les Carmes sortent de leurs murs pour partager avec vous une soirée familiale et festive en partenariat avec la commune.

Derrière la salle des fêtes

Bunzac 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 55 22

English :

As part of the « Bunzac en fête » event, Les Carmes is stepping outside its walls to share a festive family evening with you, in partnership with the commune.

German :

Im Rahmen der Veranstaltung « Bunzac en fête » (Bunzac feiert) verlässt Les Carmes seine Mauern, um mit Ihnen in Partnerschaft mit der Gemeinde einen familiären und festlichen Abend zu verbringen.

Italiano :

Nell’ambito dell’evento « Bunzac en fête », Les Carmes esce dalle sue mura per condividere una serata di festa in famiglia in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Espanol :

En el marco de la manifestación « Bunzac en fête », Les Carmes sale de sus muros para compartir una velada festiva en familia, en colaboración con las autoridades locales.

