Danse Hissez Haut !, Rue du Penquer Plabennec

Danse Hissez Haut !

Début : 2026-02-14 20:30:00

fin : 2026-02-14

Avec légèreté, de façon ludique et touchante, les interprètes racontent comme la vie sur l’eau est extrême et difficile. Le lien avec les éléments et la nature est fort et important, la solidarité et la force mentale sont une nécessité. Rien de mieux pour se sentir vivant.

Au son du biniou, dans une ambiance solennelle et festive, un voilier quitte le port de Brest. À son bord, un équipage conséquent les artistes et leur public, incités à agir eux aussi. Ils braveront le froid, le vent, la tempête et profiteront aussi du calme d’une mer d’huile sous un soleil de plomb. Lors de cette traversée, ils mettront en avant l’importance des ressources naturelles et de leur protection.

D’un coffre au trésor sortent tous les accessoires nécessaires à l’aventure cirés jaunes, bottes, voiles, bouées, matériel de pêche, cordages… Un voyage durant lequel ils danseront, donneront de la voix pour faire retentir les paroles de chansons de marins connues de tous. Les corps vibreront au rythme de la houle et les rires retentiront, poussés par les vents.

Hissez haut ! construit entre le public et les artistes un esprit d’équipe, de solidarité, de confiance, de bienveillance. Tout en montrant la difficulté de la vie en mer, et l’importance des ressources naturelles, le spectacle donne une sensation infinie de plaisir, de dynamisme et de liberté. .

