Danse – HOMERE : Homéomnésie et Mémoire du mouvement Le Centre Pompidou-Metz Metz

Informations pratiques

Metz

Danse – HOMERE : Homéomnésie et Mémoire du mouvement

Le Centre Pompidou-Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-12-19 16:00:00

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2026-12-19

HOMERE : Homéomnésie et Mémoire du mouvement : Étude longitudinale de la Réactivation gestuelle

Par Edem Allado, médecin-chercheur et artiste

Et si un geste pouvait traverser une vie entière ? Présenté lors de la conférence d’Edem Allado et Madeleine Planeix-Crocker le 8 octobre 2026, HOMERE est un projet de recherche-création conçu et dirigé par Edem Allado, à la croisée de la danse, de la musique et de la recherche clinique. Son principe est simple : pendant dix ans, un même geste est réactivé de mémoire, année après année, afin d’observer ce que le temps, le corps et l’expérience transforment. Une étape de ce projet de recherches au long cours est présentée dans la Wrong Gallery dans Dimanche sans fin. Prolongeant la découverte de l’installation en Grande Nef, cette séance ouvre exceptionnellement au public un temps d’étude habituellement conduit à huis clos. Plus qu’une représentation de danse, elle donne accès au processus même de la recherche. Sur scène, l’interprète retrouve la musique et tente de réactiver la chorégraphie initiale, sans support ni répétition préalable. Entre permanence et altération, le geste devient le lieu où se révèlent les transformations de la mémoire. Le public est ainsi invité à partager un moment où la recherche devient visible, autour d’une question : qu’est-ce qui fait d’un instant un souvenir ?Tout public

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Le Centre Pompidou-Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

HOMERE: Homöomnesia and Movement Memory: A Longitudinal Study of Gestural Reactivation

By Edem Allado, physician-researcher and artist

What if a single gesture could span an entire life? Presented during the lecture by Edem Allado and Madeleine Planeix-Crocker on October 8, 2026, HOMERE is a research-creation project conceived and directed by Edem Allado, at the intersection of dance, music, and clinical research. The concept is simple: over the course of ten years, the same movement is recreated from memory, year after year, in order to observe how time, the body, and experience transform it. A stage of this long-term research project is presented at the Wrong Gallery in *Endless Sunday*. Building on the experience of the installation in the Grande Nef, this session offers the public a rare glimpse into a research process that is usually conducted behind closed doors. More than just a dance performance, it provides access to the research process itself. On stage, the performer reconnects with the music and attempts to reactivate the original choreography, without any aids or prior rehearsal. Between permanence and alteration, the movement becomes the space where the transformations of memory are revealed. The audience is thus invited to share a moment in which the research process becomes visible, centered on one question: what makes a moment a memory?

L’événement Danse – HOMERE : Homéomnésie et Mémoire du mouvement Metz a été mis à jour le 2026-09-06 par AGENCE INSPIRE METZ