Danse, humour Un poyo rojo Centre Culturel Aragon Oyonnax jeudi 5 mars 2026.
Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax Ain
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-03-05 20:30:00
fin : 2026-03-05
2026-03-05
Alfonso Baron et Luciano Rosso (Argentine) Combat de coq…
Dans des vestiaires de sportifs à un ballet sodomaso hilarant.
.
Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 96 80 accueil.centreculturel@oyonnax.fr
English :
Alfonso Baron and Luciano Rosso (Argentina): Cockfight…
A hilarious sodomaso ballet in a sports locker room.
