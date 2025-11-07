Danse « I Nui MonteAlegre Suite en HyperMer » Anglars-Juillac

Danse « I Nui MonteAlegre Suite en HyperMer » Anglars-Juillac vendredi 7 novembre 2025.

Danse « I Nui MonteAlegre Suite en HyperMer »

Domaine d’Anglars Anglars-Juillac Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07 21:00:00

Date(s) :

2025-11-07

Par la Cie Maygetsin de Christophe Legoff.

« I Nuï MonteAlegre, Suite en hyper-Mer » est une pièce chorégraphique et musicale pour trois interprètes féminines.

Voyage onirique, entre chants et danses, là où les images fondent d’abysses en facéties et tout touche au secret.

Rite, fête, univers délirant et merveilleux, insondable et douloureux, où la matière glisse d’infra-danses diaphanes en fragments d‘éclats bruts.

Entre la nuit noire de l’âme et le bruit blanc du monde, tout s’exorcise ici ; entre violence et fantaisies, presque un cri.

On y voit apparaître des esquisses des images de la nuit sous le soleil de midi,

figures étranges, déesses mangas et démons absurdes dans une ronde de Sabbat de deux trois pas.

Par la Cie Maygetsin de Christophe Legoff.

« I Nuï MonteAlegre, Suite en hyper-Mer » est une pièce chorégraphique et musicale pour trois interprètes féminines.

Voyage onirique, entre chants et danses, là où les images fondent d’abysses en facéties et tout touche au secret.

Rite, fête, univers délirant et merveilleux, insondable et douloureux, où la matière glisse d’infra-danses diaphanes en fragments d‘éclats bruts.

Entre la nuit noire de l’âme et le bruit blanc du monde, tout s’exorcise ici ; entre violence et fantaisies, presque un cri.

On y voit apparaître des esquisses des images de la nuit sous le soleil de midi,

figures étranges, déesses mangas et démons absurdes dans une ronde de Sabbat de deux trois pas. .

Domaine d’Anglars Anglars-Juillac 46140 Lot Occitanie +33 6 63 73 51 74 culture@ccvlv.fr

English :

By Christophe Legoff’s Cie Maygetsin.

« I Nuï MonteAlegre, Suite en hyper-Mer » is a choreographic and musical piece for three female performers.

A dreamlike journey between song and dance, where images melt from abysses to faceties and everything touches on the secret.

Rite, feast, delirious and marvelous universe, unfathomable and painful, where matter slides from diaphanous infra-dances to fragments of raw shards.

Between the dark night of the soul and the white noise of the world, everything here is exorcised; between violence and fantasy, almost a cry.

Sketches of images of night appear under the midday sun,

strange figures, manga goddesses and absurd demons in a Sabbath round of two-three steps.

German :

Von der Cie Maygetsin von Christophe Legoff.

« I Nuï MonteAlegre, Suite en hyper-Mer » ist ein choreografisches und musikalisches Stück für drei weibliche Darstellerinnen.

Eine Traumreise zwischen Gesang und Tanz, wo die Bilder von Abgründen zu Schelmenstücken schmelzen und alles an das Geheimnis rührt.

Ritus, Fest, ein delirierendes und wunderbares, unergründliches und schmerzhaftes Universum, in dem die Materie von durchsichtigen Infratänzen zu rohen Splitterfragmenten gleitet.

Zwischen der dunklen Nacht der Seele und dem weißen Rauschen der Welt wird hier alles ausgetrieben; zwischen Gewalt und Fantasien, fast ein Schrei.

Hier tauchen Skizzen von Bildern der Nacht unter der Mittagssonne auf,

seltsame Figuren, Manga-Göttinnen und absurde Dämonen in einem Sabbat-Reigen von zwei drei Schritten.

Italiano :

Da Cie Maygetsin di Christophe Legoff.

« I Nuï MonteAlegre, Suite en hyper-Mer » è un pezzo coreografico e musicale per tre interpreti femminili.

Un viaggio onirico attraverso il canto e la danza, dove le immagini si fondono dall’abisso alla malizia e tutto sfiora il segreto.

Un rito, una festa, un universo delirante e meraviglioso, insondabile e doloroso, dove la materia scivola da infra-danze diafane a frammenti di schegge grezze.

Tra la notte oscura dell’anima e il rumore bianco del mondo, qui tutto è esorcizzato; tra violenza e fantasia, quasi un grido.

Schizzi di immagini notturne appaiono sotto il sole di mezzogiorno,

strane figure, dee manga e demoni assurdi in un giro sabbatico di due, tre passi.

Espanol :

Por la Cie Maygetsin de Christophe Legoff.

« I Nuï MonteAlegre, Suite en hyper-Mer » es una pieza coreográfica y musical para tres intérpretes femeninas.

Un viaje onírico a través del canto y la danza, donde las imágenes se funden de abismos a facetas y todo roza lo secreto.

Un ritual, una fiesta, un universo delirante y maravilloso, insondable y doloroso, donde el material se desliza desde infra-danzas diáfanas hasta fragmentos de esquirlas crudas.

Entre la noche oscura del alma y el ruido blanco del mundo, aquí todo es exorcismo; entre violencia y fantasía, casi un grito.

Esbozos de imágenes de la noche aparecen bajo el sol del mediodía,

figuras extrañas, diosas manga y demonios absurdos en una ronda sabática de dos, tres pasos.

L’événement Danse « I Nui MonteAlegre Suite en HyperMer » Anglars-Juillac a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Cahors Vallée du Lot