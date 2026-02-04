Danse improvisée guidée. Cycle Danser ses déesses intérieures Centre socioculturel de la Pilotière Nantes
jeudi 12 mars 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-12 19:30 – 22:00
Gratuit : non 25 € la séance + adhésion à l’asso. 160 € le cycle entier Adhésion à l’association obligatoire (10, 15 ou 20 €)Inscriptions : Hello Asso Tout public
Cycle Danser ses déesses intérieures8 jeudis soir de janvier à juinSéance du 12 février : Artémis – la femme sauvageSéance du 12 mars : Aphrodite – archétype de l’amoureuse – danser ses désirsPlus d’informations sur le site www.lecorpsasesraisons.fr
Centre socioculturel de la Pilotière Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 50 32 44 http://www.pilotiere-pinsec.fr/ pilotiere@accoord.fr 0762470773 https://lecorpsasesraisons.fr/
