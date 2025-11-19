Danse In Comune Le Volcan Le Havre

Danse In Comune

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 19:00:00

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Ambra Senatore Centre Chorégraphique National de Nantes

En commun. C’est un collectif de douze danseurs et danseuses de diverses origines qui s’empare du plateau au son de morceaux classiques revisités et d’une composition musicale originale. Avec fougue et générosité, dans des vêtements de ville aux couleurs harmonieuses, les interprètes débordants de vitalité font de la scène le lieu de leur cohabitation mouvante, comme un miroir déformé de nos existences communes partagées. Les combinaisons multiples redéfinissent sans cesse les relations au sein du groupe. Les gestes se répètent en des leitmotivs chorégraphiques qui rythment la dynamique d’ensemble. Et c’est notre propension à reproduire pour le meilleur et pour le pire, qui est ici explorée par le biais de la danse. L’ambiance est aussi légère et joyeuse qu’elle est grave et sérieuse et dans cet entre-deux jaillit la signature singulière de la chorégraphe italienne Ambra Senatore, directrice du CCN de Nantes.

À partir de 12 ans

Durée 1h05

Inscription obligatoire .

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

English : Danse In Comune

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Danse In Comune Le Havre a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie