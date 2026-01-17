[Danse] Initiation à la danse latine Salle du point de rencontre Sainte-Marguerite-sur-Mer

[Danse] Initiation à la danse latine

Salle du point de rencontre / place Sylvain Halfon Sainte-Marguerite-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:00:00

fin : 2026-02-27 02:00:00

Date(s) :

2026-02-27

Envie de bouger, de vous évader et de partager un moment convivial ?

L’association Ritmo Mix Latin Dance Association vous invite à une soirée dansante SBK placée sous le signe du rythme et de la bonne humeur.

La soirée débutera par une initiation à la bachata et à la salsa, idéale pour les débutants ou pour réviser les bases, avant de laisser place à une soirée dansante mêlant salsa, bachata et kizomba. Que vous veniez seul, en couple ou entre amis.

Une occasion parfaite de découvrir les danses latines, de pratiquer dans une atmosphère détendue et de partager un moment de plaisir sur la piste.

Tarif 10 € par personne

Tout public débutants bienvenus .

Salle du point de rencontre / place Sylvain Halfon Sainte-Marguerite-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie marakana@mailo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Danse] Initiation à la danse latine

L’événement [Danse] Initiation à la danse latine Sainte-Marguerite-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-17 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie