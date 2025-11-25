Danse Inside out Marie Cambois, La distillerie collective Vandœuvre-lès-Nancy

Danse Inside out Marie Cambois, La distillerie collective

Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Mardi 2025-11-25 19:30:00

fin : 2025-11-27 20:20:00

Date(s) :

2025-11-25 2025-11-26 2025-11-27 2025-12-02 2025-12-03

DANSE VIDÉO TWIN PEAKS

Avec Inside out , Marie Cambois s’approprie les mécanismes du cinéma d’auteur qu’elle vénère pour déployer, seule en scène, un récit de soi qui explore l’âme et ses tourments secrets dans un espace peuplé de fantômes et d’étrangeté. David Lynch, es-tu là ?

À noter Le spectacle comporte des effets stroboscopiques. Places limitées.

Billetterie en ligne.Tout public

4 .

Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 83 56 louise@centremalraux.com

English :

DANCE VIDEO TWIN PEAKS

With Inside Out , Marie Cambois appropriates the mechanisms of the auteur cinema she reveres to unfold, alone on stage, a self-narrative that explores the soul and its secret torments in a space populated by ghosts and strangeness. David Lynch, are you there?

Worth noting? The show includes stroboscopic effects. Limited seating.

Online ticketing.

German :

TANZ VIDEO TWIN PEAKS

Mit Inside out eignet sich Marie Cambois die Mechanismen des von ihr verehrten Autorenkinos an, um allein auf der Bühne eine Selbsterzählung zu entfalten, die die Seele und ihre geheimen Qualen in einem von Geistern und Fremdheit bevölkerten Raum erforscht. David Lynch, bist du da?

Was ist zu beachten? Die Aufführung beinhaltet Stroboskopeffekte. Begrenzte Sitzplätze.

Online-Ticketverkauf.

Italiano :

DANZA VIDEO TWIN PEAKS

Con Inside Out , Marie Cambois si appropria dei meccanismi del cinema d’autore che venera per dispiegare, da sola sul palco, un’auto-narrazione che esplora l’anima e i suoi tormenti segreti in uno spazio popolato da fantasmi e stranezze. David Lynch, ci sei?

Da notare? Lo spettacolo prevede effetti stroboscopici. Posti limitati.

Biglietti disponibili online.

Espanol :

BAILE VÍDEO TWIN PEAKS

Con Inside Out , Marie Cambois se apropia de los mecanismos del cine de autor que venera para desplegar, sola en el escenario, una autonarrativa que explora el alma y sus tormentos secretos en un espacio poblado de fantasmas y extrañezas. David Lynch, ¿estás ahí?

¿Algo que destacar? El espectáculo incluye efectos estroboscópicos. Aforo limitado.

Entradas disponibles en línea.

