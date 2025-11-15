Danse Inyeon Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère
Danse Inyeon Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère samedi 15 novembre 2025.
Danse Inyeon Saison Romans Scènes
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif réduit
jeunes de moins de 21 ans, lycéens, collégiens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA (sur présentation
d’un justificatif de moins de 6 mois), groupe de 10 personnes et plus pour un même spectacle
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 20:00:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Yeraz Compagnie
Création participative et citoyenne autour de 3 artistes professionnels accueillis en résidence pour ce 3ème volet du projet Vibration.
.
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
English :
Yeraz Compagnie
Participative and civic creation by 3 professional artists in residence for this 3rd part of the Vibration project.
German :
Yeraz Compagnie
Partizipative und bürgerschaftliche Kreation rund um drei professionelle Künstler, die für diesen dritten Teil des Projekts Vibration als Residenzkünstler aufgenommen wurden.
Italiano :
Compagnia Yeraz
Una creazione partecipativa e civica di 3 artisti professionisti in residenza per questa terza parte del progetto Vibration.
Espanol :
Compañía Yeraz
Una creación participativa y cívica de 3 artistas profesionales en residencia para esta 3ª parte del proyecto Vibración.
L’événement Danse Inyeon Saison Romans Scènes Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-06-27 par Valence Romans Tourisme