Danse Inyeon Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif réduit

jeunes de moins de 21 ans, lycéens, collégiens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA (sur présentation

d’un justificatif de moins de 6 mois), groupe de 10 personnes et plus pour un même spectacle

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Yeraz Compagnie

Création participative et citoyenne autour de 3 artistes professionnels accueillis en résidence pour ce 3ème volet du projet Vibration.

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

English :

Yeraz Compagnie

Participative and civic creation by 3 professional artists in residence for this 3rd part of the Vibration project.

German :

Yeraz Compagnie

Partizipative und bürgerschaftliche Kreation rund um drei professionelle Künstler, die für diesen dritten Teil des Projekts Vibration als Residenzkünstler aufgenommen wurden.

Italiano :

Compagnia Yeraz

Una creazione partecipativa e civica di 3 artisti professionisti in residenza per questa terza parte del progetto Vibration.

Espanol :

Compañía Yeraz

Una creación participativa y cívica de 3 artistas profesionales en residencia para esta 3ª parte del proyecto Vibración.

