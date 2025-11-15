Danse Irlandaise : Stage de set dancing et bal irlandais Salle des variétés bonne garde Nantes

Danse Irlandaise : Stage de set dancing et bal irlandais Samedi 15 novembre, 15h30, 20h30 Salle des variétés bonne garde Loire-Atlantique

Inscription via lien Hello Asso

Que vous souhaitez vous intier ou vous perfectionner, venez nombreux et nombreuses participer à notre stage de set dancing (danses irlandaises traditionnelles collectives) qui se déroulera le 15 novembre prochain à la Salle des variétés de Bonne Garde de 15h30 à 18h30. Succédera à ce stage à 20h30 un Céili irlandais (bal) au même endroit assuré par la formation the Heart of Ireland Quartet!

Salle des variétés bonne garde 2 rue Paul Théry.44200 Nantes Nantes 44202 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire

Nantes Irish Dance Academy