Danse irlandaise – stage de technique Pôle associatif Félix Thomas Nantes dimanche 2 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-02 11:00 – 12:30

Gratuit : non Réservation via le site Hello Asso Beginner / Primary : 15 eurosIntermediate / Open : 30 euros Tout public

Ne manquez pas le premier stage de l’année avec le professeur ADCRG (Ard Diploma Coimisiún Le Rincí Gaelacha), Tanya Cunningham. Ouvert à tout niveau !Le stage se déroulera le dimanche 2 novembre :Beginner : 09h30 – 11h00Primary : 11h00 – 12h30Intermediate / Open : 13h30 – 15h30

Pôle associatif Félix Thomas Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 29 82 28 https://www.helloasso.com/associations/nantes-irish-dancing-academy/evenements/stages-de-danse-irlandaise-solo