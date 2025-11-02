Danse irlandaise – stage de technique Pôle associatif Félix Thomas Nantes

Réservation via le site Hello Asso

Début : 2025-11-02T09:00:00+01:00 – 2025-11-02T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-02T13:30:00+01:00 – 2025-11-02T15:30:00+01:00

Ne manquez pas le premier stage de l’année avec le professeur ADCRG (Ard Diploma Coimisiún Le Rincí Gaelacha), Tanya Cunningham. Ouvert à tout niveau !

Le stage se déroulera le dimanche 2 novembre :

Beginner : 09h30 – 11h00

Primary : 11h00 – 12h30

Intermediate / Open : 13h30 – 15h30

Pôle associatif Félix Thomas 39 Rue Félix Thomas, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/nantes-irish-dancing-academy/evenements/stages-de-danse-irlandaise-solo »}]

danse de solo : soft et claquettes stage danse

Nantes Irish Dance Academy