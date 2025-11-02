Danse irlandaise – stage de technique Pôle associatif Félix Thomas Nantes
Danse irlandaise – stage de technique Dimanche 2 novembre, 09h00, 11h00, 13h30 Pôle associatif Félix Thomas Loire-Atlantique
Début : 2025-11-02T09:00:00+01:00 – 2025-11-02T11:00:00+01:00
Fin : 2025-11-02T13:30:00+01:00 – 2025-11-02T15:30:00+01:00
Ne manquez pas le premier stage de l’année avec le professeur ADCRG (Ard Diploma Coimisiún Le Rincí Gaelacha), Tanya Cunningham. Ouvert à tout niveau !
Le stage se déroulera le dimanche 2 novembre :
Beginner : 09h30 – 11h00
Primary : 11h00 – 12h30
Intermediate / Open : 13h30 – 15h30
Pôle associatif Félix Thomas 39 Rue Félix Thomas, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire
danse de solo : soft et claquettes stage danse
Nantes Irish Dance Academy