Danse irlandaise – Stage de technique solo et claquettes Pôle associatif Félix Thomas Nantes dimanche 2 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-02 09:30 – 11:00

Gratuit : non 15 € à 23 € 15 € à 23 € Réservation : www.helloasso.com/associations/nantes-irish-dancing-academy/evenements/stages-de-danse-irlandaise-solo Tout public, Jeune Public

Ne manquez pas le premier stage de l’année avec le professeur ADCRG (Ard Diploma Coimisiún Le Rincí Gaelacha), Tanya Cunningham. Stage proposé par Nantes Irish Dancing Academy Ouvert à tout niveau, tout public Le stage se déroulera le dimanche 2 novembre 2025 :Beginner : 9h30 – 11h00Primary : 11h00 – 12h30Intermediate / Open : 13h30 – 15h30

Pôle associatif Félix Thomas Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 29 82 28 0686911524 https://linktr.ee/nantesirishdance