Danse Isadora Duncan Stage et spectacle Saint-Hippolyte

Danse Isadora Duncan Stage et spectacle Saint-Hippolyte vendredi 15 août 2025.

Danse Isadora Duncan Stage et spectacle

Le Bourg Saint-Hippolyte Cantal

Tarif : – –

Début : Vendredi 2025-08-15 14:00:00
fin : 2025-08-16

2025-08-15 2025-08-17

Stage d’initiation et spectacle !
Le Bourg Saint-Hippolyte 15400 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 27 97 41  daniel.dhondt420@orange.fr

English :

Introductory course and show!

German :

Schnupperkurs und Aufführung!

Italiano :

Corso introduttivo e spettacolo!

Espanol :

Curso introductorio y espectáculo

L’événement Danse Isadora Duncan Stage et spectacle Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de tourisme Destination Haut Cantal