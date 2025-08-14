Danse Isadora Duncan Stage et spectacle Saint-Hippolyte
Danse Isadora Duncan Stage et spectacle Saint-Hippolyte vendredi 15 août 2025.
Danse Isadora Duncan Stage et spectacle
Le Bourg Saint-Hippolyte Cantal
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-08-15 14:00:00
fin : 2025-08-16
Date(s) :
2025-08-15 2025-08-17
Stage d’initiation et spectacle !
Le Bourg Saint-Hippolyte 15400 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 27 97 41 daniel.dhondt420@orange.fr
English :
Introductory course and show!
German :
Schnupperkurs und Aufführung!
Italiano :
Corso introduttivo e spettacolo!
Espanol :
Curso introductorio y espectáculo
