Danse La Contreclé de La Tierce Mille Plateaux, CCN La Rochelle La Rochelle jeudi 11 décembre 2025.
Mille Plateaux, CCN La Rochelle 14 Rue du Collège La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2025-12-11
fin : 2025-12-12
2025-12-11
Cette nouvelle création de La Tierce est une pièce pour quatre interprètes, tour à tour danseur.euse.s, musicien.ne.s, comédien.ne.s, chanteur.euse.s, magicien.ne.s. Réuni.e.s autour d’un poème presque millénaire.
Mille Plateaux, CCN La Rochelle 14 Rue du Collège La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 00 46 contact@milleplateauxlarochelle.com
English : Dance La Contreclé de La Tierce
This new creation by La Tierce is a piece for four performers, in turn dancers, musicians, actors, singers and magicians. Gathered around a poem that is almost a thousand years old.
German : Tanz La Contreclé de La Tierce
Diese neue Kreation von La Tierce ist ein Stück für vier Darsteller, die abwechselnd Tänzer, Musiker, Schauspieler, Sänger und Zauberer sind. Ein fast tausendjähriges Gedicht.
Italiano :
Questa nuova creazione di La Tierce è un pezzo per quattro interpreti, che sono a loro volta ballerini, musicisti, attori, cantanti e maghi. Il tutto raccolto attorno a un poema che ha quasi mille anni.
Espanol : Danza La Contreclé de La Tierce
Esta nueva creación de La Tierce es una pieza para cuatro intérpretes, que son a su vez bailarines, músicos, actores, cantantes y magos. En torno a un poema casi milenario.
