Danse La Contreclé de La Tierce Mille Plateaux, CCN La Rochelle La Rochelle

Danse La Contreclé de La Tierce

Mille Plateaux, CCN La Rochelle 14 Rue du Collège La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-11

La Contreclé de La Tierce



Cette nouvelle création de La Tierce est une pièce pour quatre interprètes, tour à tour danseur.euse.s, musicien.ne.s, comédien.ne.s, chanteur.euse.s, magicien.ne.s. Réuni.e.s autour d’un poème presque millénaire.

.

Mille Plateaux, CCN La Rochelle 14 Rue du Collège La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 00 46 contact@milleplateauxlarochelle.com

English : Dance La Contreclé de La Tierce

La Contreclé de La Tierce



This new creation by La Tierce is a piece for four performers, in turn dancers, musicians, actors, singers and magicians. Gathered around a poem that is almost a thousand years old.

German : Tanz La Contreclé de La Tierce

La Contreclé de La Tierce



Diese neue Kreation von La Tierce ist ein Stück für vier Darsteller, die abwechselnd Tänzer, Musiker, Schauspieler, Sänger und Zauberer sind. Ein fast tausendjähriges Gedicht.

Italiano :

La Contreclé de La Tierce



Questa nuova creazione di La Tierce è un pezzo per quattro interpreti, che sono a loro volta ballerini, musicisti, attori, cantanti e maghi. Il tutto raccolto attorno a un poema che ha quasi mille anni.

Espanol : Danza La Contreclé de La Tierce

La Contreclé de La Tierce



Esta nueva creación de La Tierce es una pieza para cuatro intérpretes, que son a su vez bailarines, músicos, actores, cantantes y magos. En torno a un poema casi milenario.

