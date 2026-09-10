Informations pratiques

Bar-sur-Seine

Danse – La Route de la Soie

L’Art en Seine Bar-sur-Seine Aube

Tarif : – – Eur

20

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

L’Art en Seine vous propose de nouveaux spectacles pour la nouvelle saison 2026/27.

« La Route de la Soie » est une quête intemporelle qui rejoint les grands mythes, les voyages réels et imaginaires, les rencontres, les surprises, les forces vives, le grand essoufflement de la vie, le courage joyeux, l’âpreté et la douceur de vivre… L’espoir ! De déserts en oasis, des siècles durant, les pionniers partent à la découverte du monde, le commerce est florissant, les religions se côtoient, les artistes laissent leur trace.

Lorsque les guerres et les conflits détruisent ce bel équilibre, le voyageur devient migrant, « mais ce n’est pas le bout de la route, juste un contretemps ». La Voie Rêvée nous propose un avenir radieux, l’union des peuples et les alliances bénéfiques vers l’âge d’or…

Cette représentation des membres de la SACD est une chorégraphie conçue par Lydie Piéplu, interprétée par la compagnie de danse LP BALLET.

Interprètes :

– Ekaterina Melnikova

– Claire Simonnot

– Pierre André Chaudron

– Diana Pham 20 .

L’Art en Seine Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 3 25 29 94 43 contact@tourisme-cotedesbar.com

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English :

L’événement Danse – La Route de la Soie Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne