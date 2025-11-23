Danse la vie & Mooviourbody. Concert à danser à tue-têtes ! Bal en famille tout public dès 3 ans. Place Saint-Pierre Mâcon

Danse la vie & Mooviourbody. Concert à danser à tue-têtes ! Bal en famille tout public dès 3 ans. Place Saint-Pierre Mâcon dimanche 23 novembre 2025.

Danse la vie & Mooviourbody.

Concert à danser à tue-têtes !

Bal en famille tout public dès 3 ans.

Place Saint-Pierre Le Crescent Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-11-23 15:45:00

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Du rap, du rock, un dragon et des GROSSES TÊTES de nounours !

Une célébration à la vie ! Même quand elle est rude, même quand on est furax, même quand on a le moral dans les chaussettes…

Le spectacle “Danse La Vie & Mooviourbody” réunit tous les âges autour d’un concert festif sur des textes écrits pour les enfants et leurs parents.

Participatif, communicatif, récréatif, enthousiasmant, entraînant, défoulatoire ! Le spectacle commence par un Haka maori de bienvenu, le ton est donné…?L’univers métissé vous entraîne à danser, crier, tourner, sauter, chanter…seul, à deux, à plusieurs ou tous ensemble ! Et repartir avec joie et bonne humeur !

Avec

Liz Buffet chant, danse,

Nicolas Frache guitare, voix,

Michel Molines basse,

Emilie Mathey batterie. .

Place Saint-Pierre Le Crescent Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lecrescent@lecrescent.net

German : Danse la vie & Mooviourbody.

Concert à danser à tue-têtes !

Bal en famille tout public dès 3 ans.

