Danse la vie & Mooviourbody. Concert à danser à tue-têtes ! Bal en famille tout public dès 3 ans. Place Saint-Pierre Mâcon dimanche 23 novembre 2025.
Place Saint-Pierre Le Crescent Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Du rap, du rock, un dragon et des GROSSES TÊTES de nounours !
Une célébration à la vie ! Même quand elle est rude, même quand on est furax, même quand on a le moral dans les chaussettes…
Le spectacle “Danse La Vie & Mooviourbody” réunit tous les âges autour d’un concert festif sur des textes écrits pour les enfants et leurs parents.
Participatif, communicatif, récréatif, enthousiasmant, entraînant, défoulatoire ! Le spectacle commence par un Haka maori de bienvenu, le ton est donné…?L’univers métissé vous entraîne à danser, crier, tourner, sauter, chanter…seul, à deux, à plusieurs ou tous ensemble ! Et repartir avec joie et bonne humeur !
Avec
Liz Buffet chant, danse,
Nicolas Frache guitare, voix,
Michel Molines basse,
Emilie Mathey batterie. .
Place Saint-Pierre Le Crescent Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lecrescent@lecrescent.net
