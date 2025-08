Danse : « Labes », au théâtre Francine Vasse Théâtre Francine Vasse Nantes

Danse : « Labes », au théâtre Francine Vasse Théâtre Francine Vasse Nantes vendredi 6 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-06 20:00 – 21:00

Gratuit : non Tarif plein : 20 € / Tarif réduit : 15 € / Tarif très réduit : 5 € Tout public

Porté par quatre interprètes et une musicienne live, ce spectacle mêle danse contemporaine, gestuelles arabes traditionnelles et récits personnels pour célébrer la force de la vulnérabilité. Sur une scène hantée par les ombres d’un quartier disparu de Jérusalem, il transforme la douleur en beauté, et la mémoire en mouvement. Un cri de joie dans les décombres, une ode à l’espoir.

Théâtre Francine Vasse Centre-ville Nantes 44000

