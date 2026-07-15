Informations pratiques

Saint-Pée-sur-Nivelle

Danse Las Flamencas de Catalina

Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 18:00:00

fin : 2026-10-04 19:20:00

Date(s) :

2026-10-04

Spectacle de danses espagnoles Flamenco

Las Flamencas de Catalina et l’école de danse Catalina Gommes Du flamenco traditionnel au flamenco moderne en passant par le classique espagnol, chaque mouvement raconte une histoire et fait vibrer les émotions. Laissez-vous emporter par la grâce, la passion et l’intensité des tableaux pour un moment unique, chaleureux et authentique, où beauté et poésie se rencontrent sur scène. .

Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com

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English : Danse Las Flamencas de Catalina

L’événement Danse Las Flamencas de Catalina Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque