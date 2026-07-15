Danse Las Flamencas de Catalina Saint-Pée-sur-Nivelle
dimanche 4 octobre 2026 · Saint-Pée-sur-Nivelle
Informations pratiques
Saint-Pée-sur-Nivelle
Danse Las Flamencas de Catalina
Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 18:00:00
fin : 2026-10-04 19:20:00
Date(s) :
2026-10-04
Spectacle de danses espagnoles Flamenco
Las Flamencas de Catalina et l’école de danse Catalina Gommes Du flamenco traditionnel au flamenco moderne en passant par le classique espagnol, chaque mouvement raconte une histoire et fait vibrer les émotions. Laissez-vous emporter par la grâce, la passion et l’intensité des tableaux pour un moment unique, chaleureux et authentique, où beauté et poésie se rencontrent sur scène. .
Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com
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English : Danse Las Flamencas de Catalina
L’événement Danse Las Flamencas de Catalina Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque
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