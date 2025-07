Danse Le bal chorégraphique Beauvais

Danse Le bal chorégraphique Beauvais samedi 27 septembre 2025.

3 Place Georges Brassens Beauvais

Gratuit

20:00:00

2025-09-27

Le Bal Chorégraphique, acte rassembleur et léger, invite les foules à entrer dans la danse le temps d’une soirée ! Transmettant durant les répétitions les outils chorégraphiques qui conduiront au lâcher-prise tout en conservant l’exigence artistique, Sylvain Groud et trois danseur·euse·s professionnels permettent aux amateurs complices de prendre part à cette création collective dans un processus d’échange de pratiques et de savoirs. Une chorégraphie contagieuse envahit alors la foule à l’écoute de plusieurs tubes incontournables et iconiques mixés par un DJ, créant un happening festif. 0 .

3 Place Georges Brassens Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

