Informations pratiques

Morcenx-la-Nouvelle

« Danse le Crew » – Association Culturelle Morcenaise

Salle du Maroc Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-20 20:30:00

fin : 2027-03-20

Date(s) :

2027-03-20

Venez assister au spectacle proposé par la compagnie Rêvolution, « Danse le Crew », et organisé par l’Association Culturelle Morcenaise !

Tarif au guichet : 15 €

Tarif en prévente sur HelloAsso ou à l’Office de Tourisme : 13 €

Pack Duo : 20 €

Moins de 18 ans : gratuit

Venez assister au spectacle proposé par la compagnie Rêvolution, « Danse le Crew », et organisé par l’Association Culturelle Morcenaise !

Tarif au guichet : 15 €

Tarif en prévente sur HelloAsso ou à l’Office de Tourisme : 13 €

Pack Duo : 20 €

Moins de 18 ans : gratuit

Retrouvez toutes les informations ainsi que la billetterie en scannant le QR code présent sur l’affiche. .

Salle du Maroc Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 86 01 88 culture@morcenxlanouvelle.fr

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English : « Danse le Crew » – Association Culturelle Morcenaise

Come see the show presented by the R%EAvolution dance company, %AB Danse le Crew %BB, and organized by the Morcenaise Cultural Association!

Ticket price at the box office: 15 ?

Advance ticket price on HelloAsso or at the Tourist Office: 13 ?

Duo Pack: 20 ?

Under 18: free

L’événement « Danse le Crew » – Association Culturelle Morcenaise Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Morcenx