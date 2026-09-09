« Danse le Crew » – Association Culturelle Morcenaise Morcenx-la-Nouvelle
samedi 20 mars 2027 · Morcenx-la-Nouvelle
Informations pratiques
Morcenx-la-Nouvelle
« Danse le Crew » – Association Culturelle Morcenaise
Salle du Maroc Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-20 20:30:00
fin : 2027-03-20
Date(s) :
2027-03-20
Venez assister au spectacle proposé par la compagnie Rêvolution, « Danse le Crew », et organisé par l’Association Culturelle Morcenaise !
Tarif au guichet : 15 €
Tarif en prévente sur HelloAsso ou à l’Office de Tourisme : 13 €
Pack Duo : 20 €
Moins de 18 ans : gratuit
Venez assister au spectacle proposé par la compagnie Rêvolution, « Danse le Crew », et organisé par l’Association Culturelle Morcenaise !
Tarif au guichet : 15 €
Tarif en prévente sur HelloAsso ou à l’Office de Tourisme : 13 €
Pack Duo : 20 €
Moins de 18 ans : gratuit
Retrouvez toutes les informations ainsi que la billetterie en scannant le QR code présent sur l’affiche. .
Salle du Maroc Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 86 01 88 culture@morcenxlanouvelle.fr
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English : « Danse le Crew » – Association Culturelle Morcenaise
Come see the show presented by the R%EAvolution dance company, %AB Danse le Crew %BB, and organized by the Morcenaise Cultural Association!
Ticket price at the box office: 15 ?
Advance ticket price on HelloAsso or at the Tourist Office: 13 ?
Duo Pack: 20 ?
Under 18: free
L’événement « Danse le Crew » – Association Culturelle Morcenaise Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Morcenx
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