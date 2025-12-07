Danse classique Le Lac des Cygnes Amiens

Danse classique Le Lac des Cygnes

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01 19:30:00

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-01 2026-01-08 2026-01-09

Pyotr Ilyich Tchaïkovsky | Angelin Preljocaj

La danse immense

Un songe devient réalité : les amoureux de danse contemporaine en rêvaient depuis longtemps, Angelin Preljocaj présente enfin son Lac des cygnes — sur le chef d’œuvre de Tchaïkovsky. C’est un des événements de l’année !

Après ses succès avec entre autres les ballets narratifs réinterprétés Blanche-Neige et Roméo et Juliette, il plonge dans le monde romantique du lac tout en l’actualisant. Respectueux de l’œuvre originale, il mêle la narration classique et une danse contemporaine précise, créant une œuvre où la grâce rencontre l’actualité avec brio. Avec 26 danseurs, il transpose l’histoire d’Odette et Siegfried dans une scénographie impressionnante.

TARIF 4 · 8 À 45€

DURÉE · 1H50

RÉSERVATION ADHÉRENTS

JEUDI 5 JUIN

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 2 SEPTEMBRE

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

English :

Pyotr Ilyich Tchaikovsky | Angelin Preljocaj

The immense dance

A dream come true: Angelin Preljocaj’s Swan Lake, based on Tchaikovsky’s masterpiece, has long been a dream for lovers of contemporary dance. It’s one of the events of the year!

Following on from his success with the reinterpreted narrative ballets Snow White and Romeo and Juliet, Preljocaj plunges into the romantic world of the lake, while bringing it up to date. Respectful of the original work, he blends classical storytelling with precise contemporary dance, creating a work where grace meets modernity with brio. With 26 dancers, he transposes the story of Odette and Siegfried into an impressive scenography.

FARE 4 8 TO 45?

DURATION 1H50

BOOKING MEMBERS

THURSDAY JUNE 5

RESERVATION PUBLIC

TUESDAY, SEPTEMBER 2

German :

Pjotr Iljitsch Tschaikowsky | Angelin Preljocaj

Der große Tanz

Ein Traum wird wahr: Die Liebhaber des zeitgenössischen Tanzes haben schon lange davon geträumt, und Angelin Preljocaj bringt endlich seinen Schwanensee nach Tschaikowskys Meisterwerk auf die Bühne. Es ist eines der Ereignisse des Jahres!

Nach seinen Erfolgen mit den neu interpretierten Erzählballetten Schneewittchen und Romeo und Julia taucht er nun in die romantische Welt des Sees ein und aktualisiert sie gleichzeitig. Er respektiert das Originalwerk und verbindet die klassische Erzählung mit präzisem zeitgenössischem Tanz, um ein Werk zu schaffen, in dem Anmut und Aktualität auf brillante Weise aufeinandertreffen. Mit 26 Tänzern überträgt er die Geschichte von Odette und Siegfried in ein beeindruckendes Bühnenbild.

TARIF 4 8 BIS 45?

DAUER 1 STUNDE 50 MINUTEN

RESERVIERUNG FÜR MITGLIEDER

DONNERSTAG, 5. JUNI

RESERVIERUNG ÖFFENTLICHKEIT

DIENSTAG, 2. SEPTEMBER

Italiano :

Pëtr Il’ič Čajkovskij | Angelin Preljocaj

L’immensa danza

Un sogno che si avvera: gli amanti della danza contemporanea lo sognavano da tempo. Angelin Preljocaj presenta finalmente il suo Lago dei cigni, tratto dal capolavoro di Čajkovskij. È uno degli eventi dell’anno!

Dopo i successi ottenuti con i balletti narrativi reinterpretati di Biancaneve e Romeo e Giulietta, si immerge nel mondo romantico del lago e lo attualizza. Rispettoso dell’opera originale, fonde la narrazione classica con una precisa danza contemporanea, creando un’opera in cui la grazia incontra la modernità con brio. Con 26 danzatori, traspone la storia di Odette e Siegfried in una scenografia di grande effetto.

PREZZO 4 8 A 45?

DURATA 1H50

PRENOTAZIONE MEMBRI

GIOVEDÌ 5 GIUGNO

PRENOTAZIONE PUBBLICO

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE

Espanol :

Piotr Ilich Chaikovski | Angelin Preljocaj

La inmensa danza

Un sueño hecho realidad: los amantes de la danza contemporánea llevaban mucho tiempo soñando con esto. Angelin Preljocaj presenta por fin su Lago de los Cisnes, basado en la obra maestra de Chaikovski. Es uno de los acontecimientos del año

Tras sus éxitos con los ballets narrativos reinterpretados Blancanieves y Romeo y Julieta, se sumerge en el mundo romántico del lago actualizándolo. Respetuoso con la obra original, mezcla la narración clásica con una danza contemporánea precisa, creando una obra en la que la gracia se une a la modernidad con brío. Con 26 bailarines, traslada la historia de Odette y Sigfrido a una impresionante escenografía.

PRECIO 4 DE 8 A 45?

DURACIÓN 1H50

RESERVA MIEMBROS

JUEVES 5 DE JUNIO

RESERVA PÚBLICO

MARTES 2 DE SEPTIEMBRE

