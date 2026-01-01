Danse Le Lac des Cygnes Capitole Châlons Châlons-en-Champagne

Danse Le Lac des Cygnes

Capitole Châlons 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne Marne

2026-01-09 20:00:00

2026-01-09 22:00:00

2026-01-09

Classique des classiques, somptueusement chorégraphié par Marius Petitpa, le Lac des Cygnes est certainement le ballet le plus interprété et le plus connu au monde !

Chacun se rappelle de moments exceptionnels tels la Danse des Petits Cygnes ou encore la série de 32 fouettés que se doit d’exécuter la titulaire du rôle…

un exploit !

Ce chef d’œuvre sera interprété par la troupe d’Iryna Khandazhevskyi, le Grand Ballet d’Ukraine, une des plus prestigieuses troupes actuelles.

Composée essentiellement de danseurs issus de la fameuse Académie de danse de Kharkiv, le Grand Ballet d’Ukraine se produit dans le monde entier, et ce sera la première occasion de les admirer sur une scène française. Plus de quarante artistes, des costumes somptueux, des décors impressionnants, la merveilleuse musique de Tchaïkovski… Le Lac des Cygnes est un spectacle complet, un émerveillement, qui comblera chacun. .

