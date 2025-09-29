Danse Le lendemain d’hier & Nexus 1.0 Colmar

Danse Le lendemain d’hier & Nexus 1.0

13 rue d’Amsterdam Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-03 18:00:00

fin : 2026-03-04 19:00:00

Date(s) :

2026-03-03 2026-03-04

Comment les mouvements d’un danseur évoluent-ils au fil du temps ? Comment certains gestes, imprégnés d’expériences passées, deviennent-ils porteurs de mémoire ?

Le Lendemain d’hier (breakdance)

Avec ce solo, la Cie Tempor’Air explore les concepts du temps et de la mémoire.

Nexus 1.0 (popping dance)

Le mot Nexus désigne un point de connexion, un carrefour entre différents éléments, idées ou univers.

Dans ce solo, le corps du danseur devient un terrain d’expérimentation¿: tantôt machine, tantôt organisme vivant, il incarne la transformation continue d’un être tiraillé entre ce qu’il était et ce qu’il pourrait devenir. .

13 rue d’Amsterdam Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 53 01 salle.europe@colmar.fr

English :

How do a dancer?s movements evolve over time? How do certain gestures, imbued with past experiences, become bearers of memory?

German :

Wie verändern sich die Bewegungen eines Tänzers im Laufe der Zeit? Wie werden bestimmte Bewegungen, die von früheren Erfahrungen geprägt sind, zu Erinnerungsträgern?

Italiano :

Come si evolvono i movimenti di un danzatore nel tempo? In che modo certi gesti, impregnati di esperienze passate, diventano portatori di memoria?

Espanol :

¿Cómo evolucionan con el tiempo los movimientos de un bailarín? ¿Cómo ciertos gestos, impregnados de experiencias pasadas, se convierten en portadores de memoria?

