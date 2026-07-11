Danse Le Songe d’une Nuit Place Xan Ithurria Saint-Pée-sur-Nivelle
samedi 17 octobre 2026 · Place Xan Ithurria · Saint-Pée-sur-Nivelle
Informations pratiques
Saint-Pée-sur-Nivelle
Danse Le Songe d’une Nuit
Place Xan Ithurria Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-24 21:45:00
Date(s) :
2026-10-17
Dans une forêt où les repères se brouillent quatre jeunes gens se poursuivent et s’égarent, une troupe d’artisans répète une pièce improbable, tandis que le roi et la reine des fées règlent leurs comptes. Sous l’influence de Puck, créature joueuse et imprévisible, la nuit devient un terrain de jeu où les identités se transforment et où les sentiments changent de visage. Rêve ou réalité ? Personne ne sait vraiment où commence l’un et ou finit l’autre. Un univers onirique et étrange où le merveilleux côtoie l’humour et la poésie sombre.
Artistes Clément Veunac, Lucas Michaut, Brice Ramon, Florian Haillant, Zoé Demeyre, Xan Louit-Cerlo, Noémi Furgal- Moreno. .
Place Xan Ithurria Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Danse Le Songe d’une Nuit
L’événement Danse Le Songe d’une Nuit Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Saint-Pée-sur-Nivelle (Pyrénées-Atlantiques)
- Initiation pelote basque Saint-Pée-sur-Nivelle 15 juillet 2026
- Visite de la ferme Salaberry Maison Xuhailenea Saint-Pée-sur-Nivelle 15 juillet 2026
- Initiation pelote basque Saint-Pée-sur-Nivelle 16 juillet 2026
- Visite guidée Mythologie et sorcellerie, une face cachée de notre histoire chemin Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle 16 juillet 2026
- Visite de la ferme Salaberry Maison Xuhailenea Saint-Pée-sur-Nivelle 16 juillet 2026