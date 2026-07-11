Danse Le Songe d’une Nuit Place Xan Ithurria Saint-Pée-sur-Nivelle

Informations pratiques

Saint-Pée-sur-Nivelle

Danse Le Songe d’une Nuit

Place Xan Ithurria Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:30:00

fin : 2026-10-24 21:45:00

Date(s) :

2026-10-17

Dans une forêt où les repères se brouillent quatre jeunes gens se poursuivent et s’égarent, une troupe d’artisans répète une pièce improbable, tandis que le roi et la reine des fées règlent leurs comptes. Sous l’influence de Puck, créature joueuse et imprévisible, la nuit devient un terrain de jeu où les identités se transforment et où les sentiments changent de visage. Rêve ou réalité ? Personne ne sait vraiment où commence l’un et ou finit l’autre. Un univers onirique et étrange où le merveilleux côtoie l’humour et la poésie sombre.

Artistes Clément Veunac, Lucas Michaut, Brice Ramon, Florian Haillant, Zoé Demeyre, Xan Louit-Cerlo, Noémi Furgal- Moreno. .

Place Xan Ithurria Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com

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English : Danse Le Songe d’une Nuit

L’événement Danse Le Songe d’une Nuit Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque