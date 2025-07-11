Danse Le spectacle qui n’existe pas Le Volcan Le Havre

Danse Le spectacle qui n’existe pas

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 20:00:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-03 2026-03-04

Une hallucination collective

Sarah Crépin et Étienne Cuppens La BaZooKa

À la tête de la BaZooKa, Sarah Crépin et Étienne Cuppens imaginent des formes originales entre objet chorégraphique et performance plastique, souvent basées sur un joyeux mélange de jeux d’optique, d’inconscient et d’imaginaire collectif. Des visions fantasmagoriques et ludiques qui démultiplient l’interprétation et bousculent la perception pour mieux inviter à dialoguer autour de l’expérience vécue. Le spectacle qui n’existe pas est une pièce à écouter, un voyage dans un labyrinthe de fictions à visualiser, une hallucination mouvante qui dépasse la rationalité et l’entendement. Ce spectacle inédit se passe autant dans la tête du public que sur scène, cultive des paradoxes monstres, s’autorise toutes les folies, défie l’impossible… C’est une utopie aussi évanescente que concrète. Une abstraction qui prend corps. Du jamais vu qui électrise les sens.

Dans le cadre du festival Déviations

À partir de 10 ans Durée 1h

Inscription obligatoire .

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

