Danse Learning (For Claude Shannon)

1 Parvis des Droits de l’Homme Metz Moselle

Tarif : – – EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

Par Liz Santoro et Pierre Godard, chorégraphes

Claude Shannon est une pièce initialement créée pour la scène. La partition qui détermine la chorégraphie, l’espace et la musique de cette machine se base sur une contrainte tirée au hasard à chaque représentation, générée par un algorithme et établie à partir de liens entre les mots d’une phrase tirée du fameux essai de Claude Shannon, fondateur de la théorie de l’information, A Mathematical Theory of Communication (1948). Juste avant chaque performance, les danseuses apprennent une nouvelle séquence chorégraphique parmi le milliard de possibilités contenues dans la phrase. En résulte une pièce d’une rigueur fascinante, avec une gestuelle minimale et précise qui nous invite à un voyage aiguisant l’attention et les sens.

Entrée libre sur présentation du billet d'entrée aux expositions du jour.Tout public

14 .

1 Parvis des Droits de l'Homme Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 15 39 39

English :

By Liz Santoro and Pierre Godard, choreographers

Claude Shannon is a piece originally created for the stage. The score that determines the choreography, space and music of this machine is based on a constraint drawn at random from each performance, generated by an algorithm and established from links between words in a sentence taken from the famous essay by Claude Shannon, founder of information theory, A Mathematical Theory of Communication (1948). Just before each performance, the dancers learn a new choreographic sequence from the billion possibilities contained in the phrase. The result is a piece of fascinating rigor, with minimal, precise gestures that invite us on a journey that sharpens the attention span and the senses.

Free admission on presentation of the day?s exhibition ticket.

