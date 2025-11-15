Danse L’Envol de Minuit par l’Académie Ballet Cala Valdes Saint-Pée-sur-Nivelle

Danse L’Envol de Minuit par l’Académie Ballet Cala Valdes

Salle Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Paris, 23h59. Un jeune danseur américain pose ses valises à l’hôtel Les Étoiles pour vivre son plus grand rêve passer une nuit dans la capitale à la découverte de la vie noctambule.

Une escapade intemporelle portée par un rythme entraînant, où poésie, romance et virtuosité se muent le temps d’une nuit.

Écrit, chorégraphié et mis en scène par Jennifer et Dennis Cala Valdes, L’Envol de Minuit est un ballet classique et contemporain au style renversant, une véritable étincelle au milieu de la nuit. .

Salle Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69

