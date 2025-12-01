Danse Leonor Leal Espace des Augustins Montauban

Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : 14 – 14 – 20 EUR

Début : Jeudi 2025-12-11 20:30:00

fin : 2025-12-11 22:00:00

2025-12-11

Danseuse unique, née à Jerez de la Frontera, avec une solide formation en danse classique et espagnole, Leonor Leal a trouvé dans le Flamenco le véhicule idéal pour développer ses intérêts

Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 93 90 86 espacedesaugustins@tarnetgaronne.fr

English : Dance Leonor Leal

A unique dancer, born in Jerez de la Frontera, with a solid background in classical and Spanish dance, Leonor Leal found in Flamenco the ideal vehicle to develop her interests

German :

Als einzigartige Tänzerin, geboren in Jerez de la Frontera, mit einer soliden Ausbildung in klassischem und spanischem Tanz, hat Leonor Leal im Flamenco das ideale Vehikel gefunden, um ihre Interessen zu entwickeln

Italiano :

Ballerina unica nata a Jerez de la Frontera, con una solida formazione in danza classica e spagnola, Leonor Leal ha trovato nel flamenco il veicolo ideale per sviluppare i suoi interessi

Espanol : Danza Leonor Leal

Bailaora singular, nacida en Jerez de la Frontera, con una sólida formación en danza clásica y española, Leonor Leal encontró en el flamenco el vehículo ideal para desarrollar sus intereses.

