Danse Les Transparents Amiens

Danse Les Transparents

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 19:30:00

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Anne-Sophie Lancelin — Cie Euphorbia

Apparaissez, formes de glace, Nous, Transparents, iront plus loin… écrivait le poète René Char dans son recueil Les Matinaux. Les transparents , ce sont des vagabonds luni-solaires , des êtres fascinants, éphémères et discrets — présences divines, libertaires, fugitives et sensibles, elfes ou farfadets, poussières dans les rayons ou esprits des sous-bois, leur monde est révolu mais ils émeuvent pourtant toujours l’imagination… Les Transparents, c’est désormais cette création originale d’Anne-Sophie Lancelin, chorégraphe dont la compagnie est implantée dans les Hauts-de-France, associant compositions filmiques et musicales à une danse précise, rythmique et périlleuse. Les cinq interprètes explorent les confins de l’imaginaire, le lien à la nature et à l’autre, et ce que se soutenir veut dire, quand l’impermanence est loi. Une leçon de grâce.

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

English :

Anne-Sophie Lancelin ? Euphorbia Company

Apparaissez, formes de glace, Nous, Transparents, iront plus loin wrote the poet René Char in his collection Les Matinaux. The transparents are luni-solar wanderers , fascinating beings, ephemeral and discreet? divine presences, libertarian, fleeting and sensitive, elves or leprechauns, dust in the rays or spirits of the undergrowth, their world is a thing of the past, yet they still stir the imagination? Les Transparents is now an original creation by Anne-Sophie Lancelin, a choreographer whose company is based in the Hauts-de-France region of France, combining film and musical compositions with precise, rhythmic and perilous dance. The five performers explore the boundaries of the imaginary, the link to nature and to each other, and what it means to sustain oneself when impermanence is the law. A lesson in grace.

RATE 1 5 TO 20?

DURATION 1H

BOOKING MEMBERS

THURSDAY JUNE 5

RESERVATION PUBLIC

TUESDAY, SEPTEMBER 2

German :

Anne-Sophie Lancelin ? Cie Euphorbia

der Dichter René Char schrieb in seiner Sammlung Les Matinaux: Erscheint, Formen aus Eis, Wir, Transparente, werden weiter gehen . Die Transparenten sind Mond- und Sonnenwanderer , faszinierende, vergängliche und diskrete Wesen: göttliche oder libertäre, flüchtige und sensible Präsenzen, Elfen oder Kobolde, Staub in den Strahlen oder Geister des Unterholzes, ihre Welt ist vergangen, aber sie bewegen immer noch die Vorstellungskraft? Les Transparents ist die Originalkreation von Anne-Sophie Lancelin, einer Choreografin aus der Region Hauts-de-France, die filmische und musikalische Kompositionen mit einem präzisen, rhythmischen und gefährlichen Tanz verbindet. Die fünf Darsteller erforschen die Grenzen der Vorstellungskraft, die Verbindung zur Natur und zum Anderen und was es bedeutet, sich zu stützen, wenn die Vergänglichkeit Gesetz ist. Eine Lektion der Anmut.

TARIF 1 5 BIS 20?

DAUER 1 STUNDE

RESERVIERUNG FÜR MITGLIEDER

DONNERSTAG, 5. JUNI

RESERVIERUNG ÖFFENTLICHKEIT

DIENSTAG, 2. SEPTEMBER

Italiano :

Anne-Sophie Lancelin ? Azienda Euphorbia

Apparaissez, formes de glace, Nous, Transparents, iront plus loin scriveva il poeta René Char nella sua raccolta Les Matinaux. I transparents sono vagabondi lunari-solari , esseri affascinanti, effimeri e discreti? Presenze divine, libertarie, fugaci e sensibili, elfi o folletti, polvere nei raggi o spiriti del sottobosco, il loro mondo appartiene al passato ma suscitano ancora l’immaginazione? Les Transparents è una creazione originale di Anne-Sophie Lancelin, coreografa della compagnia Hauts-de-France, che unisce composizioni cinematografiche e musicali a una danza precisa, ritmica e pericolosa. I cinque interpreti esplorano i confini dell’immaginazione, il legame con la natura e con gli altri, e cosa significa sostenere se stessi quando l’impermanenza è la legge. Una lezione di grazia.

PREZZO 1 DA 5 A 20?

DURATA 1H

PRENOTAZIONE MEMBRI

GIOVEDÌ 5 GIUGNO

PRENOTAZIONE PUBBLICO

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE

Espanol :

Anne-Sophie Lancelin ? Empresa Euphorbia

Apparaissez, formes de glace, Nous, Transparents, iront plus loin escribió el poeta René Char en su colección Les Matinaux. Los transparents son errantes lunares-solares , seres fascinantes, efímeros y discretos… presencias divinas, libertarias, fugaces y sensibles, elfos o duendes, polvo en los rayos o espíritus de la maleza, su mundo es cosa del pasado pero siguen despertando la imaginación.. Les Transparents es una creación original de Anne-Sophie Lancelin, coreógrafa cuya compañía tiene su sede en Hauts-de-France, que combina composiciones cinematográficas y musicales con una danza precisa, rítmica y peligrosa. Los cinco intérpretes exploran los límites de la imaginación, el vínculo con la naturaleza y con los demás, y lo que significa sostenerse cuando la impermanencia es la ley. Una lección de gracia.

PRECIO 1 DE 5 A 20?

DURACIÓN 1H

RESERVA MIEMBROS

JUEVES 5 DE JUNIO

RESERVA PÚBLICO

MARTES 2 DE SEPTIEMBRE

