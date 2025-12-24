Danse Les Yeux fermés, Clos Fleuri Gujan-Mestras

Danse Les Yeux fermés

Clos Fleuri 12 Avenue de la Plage Gujan-Mestras Gironde

C’est en découvrant un documentaire sur Pierre Soulages que Mickaël Le Mer a eu un choc esthétique. Dans la façon dont ce grand peintre travaille la couleur noire, dans sa manière d’en faire jaillir la lumière, le chorégraphe a vu de l’espoir. Ainsi est né son nouveau spectacle.

Huit artistes, quatre danseuses et quatre danseurs, partent de l’obscurité pour aller chercher la lumière.

Dans la continuité des succès rencontrés en 2023 et 2024, le Théâtre Olympia réaffirme son engagement envers la danse en proposant une nouvelle édition de son parcours chorégraphique sur le Bassin d’Arcachon, en collaboration avec la compagnie S’poart dirigée par le chorégraphe Mickaël Le Mer. .

English : Danse Les Yeux fermés

