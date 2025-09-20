»Danse Libre » Ahun

Salle des Fêtes Ahun

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Dans un climat amical et joyeux, et par des propositions et des chorégraphie simples, la danse libre, en libérant nos tensions, nous permet de découvrir comment se servir de notre corps pour s’exprimer par un geste naturel et habité. Cette danse est inspirée par Isadora Duncan et transmise selon la pédagogie de François Malkowsky.

Découverte de la danse libre est gratuite, le premier cours est sans engagement.

Atelier tous les 3ème samedi du mois. .

Salle des Fêtes Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 35 09 44 genevievepauly@free.fr

