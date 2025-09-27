Danse libre et atelier collage Neuville-sur-Vanne

Pl. Paul Chomedey de Maisonneuve Neuville-sur-Vanne Aube

Samedi 27 septembre NEUVILLE-SUR-VANNE Danse libre et atelier collage. De 10h à 17h à la salle des associations.

Danse libre et atelier collage Alice aux pays des Merveilles. L’invitation est de laisser le mouvement dansé s’exprimer en liberté à travers des propositions variées dans l’univers délicieusement déroutant d’Alice. Un atelier collage complètera l’expérience créative. Touts-tes sont bienvenues, sans prérequis technique !

Animé par Sabine Chevalerias, danseuse et formée à la danse thérapie.

Atelier accessible à tous-tes 60 € (adhérents AVCL 30 €)

Inscriptions et informations +33 (0)6 19 75 44 97 / sabine-danse@laposte.net 60 .

Pl. Paul Chomedey de Maisonneuve Neuville-sur-Vanne 10190 Aube Grand Est +33 6 19 75 44 97 sabine-danse@laposte.net

