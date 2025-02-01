Danse libre et improvisée Salle des fêtes (1er étage de la mairie) Hauterive

Danse libre et improvisée Salle des fêtes (1er étage de la mairie) Hauterive samedi 1 février 2025.

Danse libre et improvisée

Salle des fêtes (1er étage de la mairie) Place de la mairie Hauterive Allier

Tarif : 20 – 20 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-02-01 10:00:00

fin : 2025-03-29 13:00:00

Date(s) :

2025-02-01 2025-03-29 2025-05-31 2025-09-28 2025-11-30

Participez à un moment privilégié, pour vous exprimer librement par le corps, dans l’instant, à l’écoute de votre imaginaire et de vos sensations.

.

Salle des fêtes (1er étage de la mairie) Place de la mairie Hauterive 03270 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 94 49 60 asso.inspira@gmail.com

English :

Take part in a privileged moment to express yourself freely through your body, in the moment, listening to your imagination and sensations.

German :

Nehmen Sie an einem besonderen Moment teil, um sich frei durch den Körper auszudrücken, im Augenblick, im Hören auf Ihre Vorstellungskraft und Ihre Empfindungen.

Italiano :

Partecipate a un momento speciale per esprimervi liberamente attraverso il vostro corpo, nel momento stesso, ascoltando la vostra immaginazione e le vostre sensazioni.

Espanol :

Participa en un momento especial para expresarte libremente a través de tu cuerpo, en el momento, escuchando tu imaginación y tus sensaciones.

L’événement Danse libre et improvisée Hauterive a été mis à jour le 2025-08-06 par Vichy Destinations