Danse libre et improvisée

Salle des fêtes (1er étage de la mairie) Place de la mairie Hauterive Allier

Tarif : 20 – 20 – 30 EUR

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 13:00:00

2026-03-29 2026-05-31

Participez à un moment privilégié, pour vous exprimer librement par le corps, dans l’instant, à l’écoute de votre imaginaire et de vos sensations.

+33 6 88 94 49 60 asso.inspira@gmail.com

English :

Take part in a privileged moment to express yourself freely through your body, in the moment, listening to your imagination and sensations.

