danse libre et mouvement authentique Redon
danse libre et mouvement authentique Redon samedi 14 juin 2025.
danse libre et mouvement authentique
salle des associations Redon Ille-et-Vilaine
Début : 2025-06-14 19:30:00
fin : 2025-09-17 21:00:00
Date(s) :
2025-06-14 2025-09-10
Créativité, Relaxation, Bien-être, Ressourcement. L’association Entrez dans la danse et la vie propose un atelier découverte de danse libre et mouvement authentique, méthode basée sur la respiration et l’écoute du corps. .
salle des associations Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 81 37 75 06
