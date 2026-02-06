Danse libre expression corporelle EVS Le Foirail Bouglon

Danse libre expression corporelle EVS Le Foirail Bouglon samedi 7 février 2026.

EVS Le Foirail 57 route de la Métairie Bouglon Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Avec Sandrine   .

