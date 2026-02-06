Danse libre expression corporelle Bouglon
Danse libre expression corporelle Bouglon samedi 28 février 2026.
Danse libre expression corporelle
EVS du Foirail Bouglon Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Avec Sandrine
Inscription obligatoire .
EVS du Foirail Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 87 12 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Danse libre expression corporelle
L’événement Danse libre expression corporelle Bouglon a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Coteaux et Landes de Gascogne