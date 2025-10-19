Danse libre Halloween Neuville-sur-Vanne

Danse libre Halloween Neuville-sur-Vanne dimanche 19 octobre 2025.

Danse libre Halloween

Pl. Paul Chomedey de Maisonneuve Neuville-sur-Vanne Aube

Tarif : – – Eur

60

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 10:00:00

fin : 2025-10-19 17:00:00

Date(s) :

2025-10-19

Dimanche 19 octobre NEUVILLE-SUR-VANNE Danse libre Halloween. De 10h à 17h à la salle des associations.

Danser librement au gré des ressentis du miment pésent, sans recherche de performances techniques et sans jugement ! Venez vivre Halloween en mouvement entre lumière et obscurité, goûter aux rituels des célébrations celtiques et faites la fête comme au Mexique !

Animé par Sabine Chevalerias, danseuse et formée à la danse thérapie.

Atelier accessible à tous-tes 60 € (adhérents AVCL 30 €)

Inscriptions et informations +33 (0)6 19 75 44 97 sabine-danse@laposte.net 60 .

Pl. Paul Chomedey de Maisonneuve Neuville-sur-Vanne 10190 Aube Grand Est +33 6 19 75 44 97 sabine-danse@laposte.net

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Danse libre Halloween Neuville-sur-Vanne a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance