Danse libre Je, tu … nous Neuville-sur-Vanne

Dimanche 15 février NEUVILLE-SUR-VANNE Danse libre Je, tu … nous . De 10h à 17h à la salle des associations.

Et si pour la Saint Valentin nous allions explorer ce qui nous relie aux autres et nous tient à (bonne) distance ? A travers jeux et mouvements dansés, entre rires et tendresse, je vous propose d’explorer le va-et-vient entre moi et l’autre, parce que l’autre, c’est un peu moi…

Animé par Sabine Chevalerias, danseuse et formée à la danse thérapie.

Tarifs non-adhérent 60 € adhérents AVCL 30 € possibilité d’adhérer sur place.

Inscriptions et informations +33 (0)6 19 75 44 97 sabine-danse@laposte.net 60 .

