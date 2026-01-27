Danse libre Je, tu … nous Neuville-sur-Vanne
Pl. Paul Chomedey de Maisonneuve Neuville-sur-Vanne Aube
Début : 2026-02-15 10:00:00
fin : 2026-02-15 17:00:00
2026-02-15
Dimanche 15 février NEUVILLE-SUR-VANNE Danse libre Je, tu … nous . De 10h à 17h à la salle des associations.
Et si pour la Saint Valentin nous allions explorer ce qui nous relie aux autres et nous tient à (bonne) distance ? A travers jeux et mouvements dansés, entre rires et tendresse, je vous propose d’explorer le va-et-vient entre moi et l’autre, parce que l’autre, c’est un peu moi…
Animé par Sabine Chevalerias, danseuse et formée à la danse thérapie.
Tarifs non-adhérent 60 € adhérents AVCL 30 € possibilité d’adhérer sur place.
Inscriptions et informations +33 (0)6 19 75 44 97 sabine-danse@laposte.net 60 .
Pl. Paul Chomedey de Maisonneuve Neuville-sur-Vanne 10190 Aube Grand Est +33 6 19 75 44 97 sabine-danse@laposte.net
