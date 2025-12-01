Danse Libre La danse du solstice Saint Pair Danse Studio Saint-Pair-sur-Mer

Danse Libre La danse du solstice

Saint Pair Danse Studio 269 Rue de Jersey Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 10:00:00

fin : 2025-12-21 12:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Profite de ton week-end pour venir danser le changement de saison et faire de la place pour le meilleur, pour les mois à venir, via la danse du solstice.

Pas besoin de savoir danser, d’être performant.e, viens comme tu es.

Atelier de Danse Libre animé par Cécile Zeugin.

Réservation obligatoire sms ou sur hello asso.

Pré-requis aucun, sauf avoir envie de danser0

A partir de 18 ans

Au plaisir de danser ensemble bientôt.

Cécile

Les Indiscrets (Asso de Granville) 0670260914 .

