Danse Libre La danse du solstice Saint Pair Danse Studio Saint-Pair-sur-Mer

Saint Pair Danse Studio 269 Rue de Jersey Saint-Pair-sur-Mer Manche
Début : 2025-12-21 10:00:00
fin : 2025-12-21 12:00:00
2025-12-21
Profite de ton week-end pour venir danser le changement de saison et faire de la place pour le meilleur, pour les mois à venir, via la danse du solstice.
Pas besoin de savoir danser, d’être performant.e, viens comme tu es.
Atelier de Danse Libre animé par Cécile Zeugin.
Réservation obligatoire sms ou sur hello asso.
Pré-requis aucun, sauf avoir envie de danser0
A partir de 18 ans
Au plaisir de danser ensemble bientôt.
Cécile
Les Indiscrets (Asso de Granville) 0670260914 .
Saint Pair Danse Studio 269 Rue de Jersey Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 70 26 09 14 lesindiscrets@protonmail.com
English : Danse Libre La danse du solstice
