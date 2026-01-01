Danse libre Nouvelle année Neuville-sur-Vanne
Dimanche 18 janvier NEUVILLE-SUR-VANNE Danse libre Nouvelle année . De 10h à 13h à la salle des associations.
Projets, intentions, ou bien libre abandon à ce que la vie apportera, dansons ensemble l’entrée dans cette nouvelle année. Nous nous laisserons éveiller par la lumière des jours qui rallongent et serons tous-tes rois et reines dans notre royaume! Expression par le mouvement libre, sans prérequis technique, dans une ambiance bienveil- lante et bien vivante ! Atelier accessible à tous-tes.
Animé par Sabine Chevalerias, danseuse et formée à la danse thérapie.
Tarifs non-adhérent 30 € adhérents AVCL 15 €
Inscriptions et informations +33 (0)6 19 75 44 97 sabine-danse@laposte.net 30 .
Pl. Paul Chomedey de Maisonneuve Neuville-sur-Vanne 10190 Aube Grand Est +33 6 19 75 44 97 sabine-danse@laposte.net
