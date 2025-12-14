Danse libre pour les enfants

Maison des associations Moutiers-les-Mauxfaits Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

.

Maison des associations Moutiers-les-Mauxfaits 85540 Vendée Pays de la Loire ecstatic.dance.vendee@gmail.com

English :

L’événement Danse libre pour les enfants Moutiers-les-Mauxfaits a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral