Informations pratiques

Aix-Villemaur-Pâlis

Danse libre séance découverte

2 place Gambetta Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Samedi 19 septembre PÂLIS Danse libre séance découverte. De 10h à 11h30, 2 place Gambetta.

Se laisser aller au mouvement libre, simplement inspiré par ce qui se présente ici et maintenant. Pas de chorégraphie imposée, sinon celle dictée par l’intériorité. Bonne humeur et convivialité aident le geste à se délier. Cette séance vous donnera un aperçu des stages mensuels qui se déroulent toute l’année.

Animé par Sabine Chevalerias, danseuse et formée à la danse thérapie.

Gratuit, atelier accessible à tous. N’hésitez pas à venir tenter l’expérience !!! (Réservation obligatoire, nombre de places limité)

Inscriptions et informations +33 (0)6 19 75 44 97 / sabine-danse@laposte.net .

2 place Gambetta Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 6 19 75 44 97 sabine-danse@laposte.net

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English :

L’événement Danse libre séance découverte Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance