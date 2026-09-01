Danse libre séance découverte Aix-Villemaur-Pâlis
samedi 19 septembre 2026 · Aix-Villemaur-Pâlis
Informations pratiques
Aix-Villemaur-Pâlis
Danse libre séance découverte
2 place Gambetta Aix-Villemaur-Pâlis Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Samedi 19 septembre PÂLIS Danse libre séance découverte. De 10h à 11h30, 2 place Gambetta.
Se laisser aller au mouvement libre, simplement inspiré par ce qui se présente ici et maintenant. Pas de chorégraphie imposée, sinon celle dictée par l’intériorité. Bonne humeur et convivialité aident le geste à se délier. Cette séance vous donnera un aperçu des stages mensuels qui se déroulent toute l’année.
Animé par Sabine Chevalerias, danseuse et formée à la danse thérapie.
Gratuit, atelier accessible à tous. N’hésitez pas à venir tenter l’expérience !!! (Réservation obligatoire, nombre de places limité)
Inscriptions et informations +33 (0)6 19 75 44 97 / sabine-danse@laposte.net .
2 place Gambetta Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 6 19 75 44 97 sabine-danse@laposte.net
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English :
L’événement Danse libre séance découverte Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
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