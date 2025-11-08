Danse libre Temps d’automne Neuville-sur-Vanne
Samedi 8 novembre NEUVILLE-SUR-VANNE Danse libre Temps d’automne . De 10h à 13h à la salle des associations.
Une matinée pour danser librement au rythme de la pluie, du vent et des feuilles tourbillonnant. Pas de prérequis technique, juste l’envie de ressentir son corps en mouvement dans une ambiance chaleureuse.
Animé par Sabine Chevalerias, danseuse et formée à la danse thérapie.
Atelier accessible à tous-tes 30 € (adhérents AVCL 15 €)
Inscriptions et informations +33 (0)6 19 75 44 97 sabine-danse@laposte.net 30 .
Pl. Paul Chomedey de Maisonneuve Neuville-sur-Vanne 10190 Aube Grand Est +33 6 19 75 44 97 sabine-danse@laposte.net
