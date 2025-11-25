Danse L’Ivresse des lucioles Amiens

Danse L’Ivresse des lucioles

3 Rue Georges Guynemer Amiens Somme

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 19:30:00

fin : 2025-11-25 20:20:00

Date(s) :

2025-11-25

Du krump à l’électro en passant par le voguing, L’Ivresse des lucioles témoigne d’une ivresse de désirs, de romance chaotique et de recherche d’absolu.

Dans L’Ivresse des lucioles, on suit le périple de cinq jeunes gens, d’un groupe, de groupes, qui se soudent et s’éclatent. Ici tout est langage, les sentiments dansent, les corps s’attirent et se repoussent pour une mêlée d’expériences où l’extase et l’euphorie convergent vers des états contemplatifs.

Une danse de l’émancipation, un éloge à la jeunesse, où le hip-hop n’est pas seulement performatif mais un langage universel.

Distribution

Chorégraphie et mise en scène Carmel Loanga

Interprètes Hinako Nakama, Lilian Damango, Théo Treil, Mathis Joly, Hpone Soe

50 minutes

À partir de 9 ans

3 Rue Georges Guynemer Amiens 80080 Somme Hauts-de-France +33 3 22 69 66 00

English :

From krump to electro and voguing, L’Ivresse des lucioles is a testament to intoxicating desires, chaotic romance and the search for the absolute.

In L’Ivresse des lucioles, we follow the journey of five young people, of a group, of groups, as they bond and have a blast. Here, everything is language, feelings dance, bodies attract and repel each other in a jumble of experiences where ecstasy and euphoria converge in contemplative states.

A dance of emancipation, an ode to youth, where hip-hop is not just a performance art, but a universal language.

Cast and crew:

Choreography and direction Carmel Loanga

Performers Hinako Nakama, Lilian Damango, Théo Treil, Mathis Joly, Hpone Soe

? 50 minutes

Ages 9 and up

German :

Von Krump über Elektro bis hin zu Voguing: L’Ivresse des lucioles zeugt von einem Rausch der Begierden, chaotischen Romanzen und der Suche nach dem Absoluten.

In L’Ivresse des lucioles folgt man der Reise von fünf jungen Leuten, einer Gruppe, von Gruppen, die zusammenschweißen und sich austoben. Hier ist alles Sprache, die Gefühle tanzen, die Körper ziehen sich an und stoßen sich ab für ein Durcheinander von Erfahrungen, bei denen Ekstase und Euphorie in kontemplativen Zuständen zusammenlaufen.

Ein Tanz der Emanzipation, ein Loblied auf die Jugend, in dem Hip-Hop nicht nur performativ ist, sondern eine universelle Sprache.

Verteilung

Choreografie und Regie Carmel Loanga

Darsteller Hinako Nakama, Lilian Damango, Théo Treil, Mathis Joly, Hpone Soe

? 50 Minuten

Ab 9 Jahren

Italiano :

Dal krump all’electro e al voguing, L’Ivresse des lucioles (L’ebbrezza delle lucciole) testimonia l’ebbrezza del desiderio, il romanticismo caotico e la ricerca dell’assoluto.

In L’Ivresse des lucioles seguiamo il viaggio di cinque giovani, di un gruppo, di gruppi, che si legano e si divertono. Qui tutto è linguaggio, i sentimenti danzano, i corpi si attraggono e si respingono in un coacervo di esperienze dove estasi ed euforia convergono in stati contemplativi.

Una danza di emancipazione, un omaggio alla gioventù, dove l’hip-hop non è solo un’arte performativa ma un linguaggio universale.

Cast e troupe

Coreografia e regia Carmel Loanga

Interpreti Hinako Nakama, Lilian Damango, Théo Treil, Mathis Joly, Hpone Soe

50 minuti

A partire dai 9 anni

Espanol :

Del krump al electro pasando por el voguing, L’Ivresse des lucioles (La embriaguez de las luciérnagas) da testimonio de una embriaguez de deseo, de romance caótico y de búsqueda de lo absoluto.

En L’Ivresse des lucioles, seguimos el viaje de cinco jóvenes, de un grupo, de grupos, que se unen y se divierten. Aquí todo es lenguaje, los sentimientos bailan, los cuerpos se atraen y se repelen en un revoltijo de experiencias donde el éxtasis y la euforia convergen en estados contemplativos.

Una danza de emancipación, un homenaje a la juventud, donde el hip-hop no es sólo un arte escénico sino un lenguaje universal.

Reparto y equipo

Coreografía y dirección Carmel Loanga

Intérpretes Hinako Nakama, Lilian Damango, Théo Treil, Mathis Joly, Hpone Soe

? 50 minutos

A partir de 9 años

