Danse London City Ballet Saison Romans Scenes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère mardi 14 octobre 2025.

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Tarif réduit

jeunes de moins de 21 ans, lycéens, collégiens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA (sur présentation

d’un justificatif de moins de 6 mois), groupe de 10 personnes et plus pour un même spectacle

Début : 2025-10-14 20:00:00

fin : 2025-10-14

2025-10-14

Entre répertoire classique et productions contemporaines, l’emblématique London City Ballet revient sur le devant de la scène !

Directeur artistique Christopher Marney

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

English :

Between classical repertoire and contemporary productions, the iconic London City Ballet returns to centre stage!

Artistic Director: Christopher Marney

German :

Zwischen klassischem Repertoire und zeitgenössischen Produktionen kehrt das ikonische London City Ballet auf die Bühne zurück!

Künstlerischer Leiter: Christopher Marney

Italiano :

Dal repertorio classico alle produzioni contemporanee, l’iconico London City Ballet torna al centro della scena!

Direttore artistico: Christopher Marney

Espanol :

Desde repertorio clásico hasta producciones contemporáneas, el emblemático London City Ballet vuelve al centro del escenario

Director artístico: Christopher Marney

