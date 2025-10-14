Danse London City Ballet Saison Romans Scenes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère
Danse London City Ballet Saison Romans Scenes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère mardi 14 octobre 2025.
Danse London City Ballet Saison Romans Scenes
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Tarif réduit
jeunes de moins de 21 ans, lycéens, collégiens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA (sur présentation
d’un justificatif de moins de 6 mois), groupe de 10 personnes et plus pour un même spectacle
Entre répertoire classique et productions contemporaines, l’emblématique London City Ballet revient sur le devant de la scène !
Directeur artistique Christopher Marney
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
English :
Between classical repertoire and contemporary productions, the iconic London City Ballet returns to centre stage!
Artistic Director: Christopher Marney
German :
Zwischen klassischem Repertoire und zeitgenössischen Produktionen kehrt das ikonische London City Ballet auf die Bühne zurück!
Künstlerischer Leiter: Christopher Marney
Italiano :
Dal repertorio classico alle produzioni contemporanee, l’iconico London City Ballet torna al centro della scena!
Direttore artistico: Christopher Marney
Espanol :
Desde repertorio clásico hasta producciones contemporáneas, el emblemático London City Ballet vuelve al centro del escenario
Director artístico: Christopher Marney
